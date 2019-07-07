Странные гримасы Зеленского на совещании удивили пользователей Сети

Некоторые предположили, что украинский лидер принимает сильнодействующие препараты.

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил украинцев своими странными гримасами на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде. Соответствующее видео появилось на "Ютубе".

Ролик получил название "Зеленский сыграл Добкина-младшего". Очевидно, что это отсылка к инциденту, который произошёл в 2016 году, когда украинский депутат Дмитрий Добкин неожиданно для всех удалился за колонну и начал вести себя не совсем адекватно.

Так же ведёт себя Зеленский. Судя по кадрам, он заметно нервничает и постоянно осматривается, пьёт много воды, а выражение лица постоянно меняется.

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Скучно ему там, ни разу не интересно. Слова не все понятные, какие-то люди чужие... Tatyana

Мимика — жесть просто, всё намного хуже, чем я себе думал Alex T14

Некоторые также выразили мнение, что Зеленский принимает сильнодействующие препараты, что и вызвало такую реакцию.