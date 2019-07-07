Дерматолог раскритиковал популярные средства против солнечных ожогов

Он предложил охлаждать кожу влажной тканью и наносить на повреждённые участки крем без отдушек.

Дерматолог Роберт Гниадецки из университета Альберты призвал отказаться от популярных бытовых способов лечения солнечных ожогов — нанесения растительного масла, кусочков лимона или йогурта на повреждённые участки кожи. По словам специалиста, такая "помощь" не только неэффективна, но и может нанести вред здоровью, сообщается на сайте, принадлежащем учебному заведению.

Вместо того чтобы мазать ожоги сметаной, эксперт предложил предпринять следующие шаги: охладить кожу влажной тканью, а затем нанести на повреждённый участок увлажняющий крем без отдушек или же безрецептурную мазь с гидрокортизоном.

Специалист также рекомендовал принять ибупрофен и восстанавливать водный баланс — пить больше жидкости. Если же на теле образовались небольшие пузырьки, для предотвращения инфекции стоит применять местный антибиотик.

Дерматолог подчеркнул, что в случае рвоты или образования корки у больших волдырей нужно немедленно обратиться к врачу.

Ранее врач-дерматовенеролог рассказала о лучших способах защиты кожи и ухода за ней в жару.