Браконьеры глушили рыбу и убили трёх дайверов в Малайзии

Возле них находились несколько рыбацких лодок, но свидетели утверждают, что не слышали звуков взрывов.

Два китайских дайвера и их инструктор погибли в Малайзии возле небольшого острова Калапуан. Об этом сообщает портал Divernet.

По данным издания, причиной их гибели стала незаконная ловля рыбы. 5 июля они отправились на занятия по дайвингу и погрузились под воду, предварительно пройдя инструктаж. Через час за ними на место погружения вернулся гид, но аквалангисты не поднялись.

Он утверждает, что видел поднимающиеся пузыри и много мёртвой рыбы. В момент погружения возле дайверов находилось несколько рыбацких лодок, однако свидетели утверждают, что не слышали звуков взрывов, хотя полиция утверждает, что они погибли из-за рыболовов, использующих взрывчатку.