Капуста и валидол подорожали больше всего в 2018 году

Кроме роста цен на ряд продуктов эксперты также зафиксировали повышение стоимости на газомоторное топливо.

В 2018 году в России больше всего подорожали капуста и пшено, сахар и яйца, а также валидол. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Темпы роста цен на многие из продуктов и услуг существенно превзошли инфляцию, уровень которой в 2018 году составил 4,3%. Так, цены на пшено и капусту выросли на 73,6% и 72,8%, что в 17 раз превышает инфляцию. Некоторые эксперты связывают это с сокращением посевов и, как следствие, снижением урожайности.

Кроме того, в прошлом году подорожали сахар и яйца — на 28,3% и 25,9% соответственно. По мнению специалистов, цены на яйца — сложно прогнозируемые, поскольку рынок данного продукта внутренний, а значит, практически нет ни импорта, ни экспорта. В связи с этим локальные изменения в производстве могут привести к скачку цен. В частности, на прошлогоднее подорожание могли повлиять вспышки птичьего гриппа.

Также на 23,7% поднялись цены на репчатый лук, на 23% — цены на свёклу и на 20,7% и 20% увеличилась стоимость охлаждённой курицы и моркови.

Также специалисты Росстата зафиксировали существенный рост на газовое моторное топливо, которое подорожало на 30,8%, и валидол — на 23,6%.

Ранее Лайф писал, что в России дорожают сосиски и сардельки. За последний год средняя цена килограмма этих колбасных изделий выросла на 8% и составила 367,97 рубля.