Памятники древнего Пскова внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Памятники древнего Пскова включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято 7 июля на 43-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в Баку.
— Памятники древнего Пскова внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поздравляем! — сказано в сообщении специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.
🔴 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ— ЮНЕСКО (@UNESCO_russian) 7 июля 2019 г.
Памятники древнего Пскова (#Россия 🇷🇺) внесены в Список Всемирного наследия @UNESCO. Поздравляем! 👏
ℹ️ https://t.co/0ODZOYLFns #43WHC #ВсемирноеНаследие pic.twitter.com/X0q0PyZ8ir
Отметим, что памятники включают в себя 17 объектов: в их числе Покровская и Гремячая башни Псковской крепости и образцы гражданских зданий XVII века — каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Псковского Кремля.
43-я сессия Комитета всемирного наследия организации проходит в Азербайджане с 30 июня по 10 июля. Ранее на ней в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО был внесён Вавилон.
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