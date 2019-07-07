Памятники древнего Пскова внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Они объединяют 17 объектов, в числе которых храмы XII–XVII веков и образцы гражданских зданий XVII века.

Памятники древнего Пскова включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято 7 июля на 43-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в Баку.

— Памятники древнего Пскова внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поздравляем! — сказано в сообщении специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Отметим, что памятники включают в себя 17 объектов: в их числе Покровская и Гремячая башни Псковской крепости и образцы гражданских зданий XVII века — каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Псковского Кремля.

43-я сессия Комитета всемирного наследия организации проходит в Азербайджане с 30 июня по 10 июля. Ранее на ней в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО был внесён Вавилон.