В ПА ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"

Авторы документа указывают, что реализация проекта якобы может привести к росту коррупции и нестабильности.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Проекты расценили как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

В документе значится призыв к правительствам государств — участников ОБСЕ воздержаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, которые зависят от импорта. Автором резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" является парламентарий из Литвы Рута Милюте, поправки в документ вносили американские парламентарии.

— Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого. Это может привести к росту коррупции и нестабильности в регионе, — рассказал конгрессмен США Ли Зелдин.

Напомним, проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по Балтийскому морю от России до Германии. Предполагается, что газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт через территориальные воды или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Последняя, впрочем, пока не дала разрешения на строительство.