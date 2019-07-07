Ради космонавта из ОАЭ на МКС завезут халяльные блюда

Хазза аль-Мансури отправится в космос 25 сентября на корабле "Союз МС-15". В состав экипажа также войдут космонавт Олег Скрипочка и астронавт NASA Джессика Меир.

Россия разработает специальное халяльное меню для первого в истории космонавта от Объединённых Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури. Об этом сообщает РИА "Новости".

Национальные блюда для арабского космонавта приготовит АО "Лаборатория космического питания" к 25 сентября, когда аль-Мансури отправится на МКС. Специалисты российского центра планируют подготовить набор обедов в алюминиевых консервных банках, куда будут входить такие блюда, как балалит, то есть сладкая вермишель, салуна и мадруба.

Ранее Лайф писал, что в качестве основного космонавта от ОАЭ заявлен военный лётчик аль-Мансури, его дублёром стал инженер сетевой поддержки Султан аль-Нейяди.