Во Франкфурте обезвредили бомбу времён Второй мировой весом 500 кг

Для этого понадобилось эвакуировать порядка 16 500 человек и внести изменения в график работы транспорта.

Во Франкфурте-на-Майне успешно обезвредили бомбу времён Второй мировой войны весом в 500 килограммов. Об этом сообщили пожарные города в своём аккаунте в "Твиттере".

Бомба была обнаружена во время строительных работ недалеко от штаб-квартиры Европейского центрального банка.

Подготовка к обезвреживанию снаряда длилась несколько дней. Было эвакуировано порядка 16 500 человек — местные жители, пациенты близлежащих больниц и проживающие в домах престарелых пожилые люди. Кроме того, во Франкфурте было ограничено движение транспорта в зоне эвакуации. Власти города сообщили, что все люди могут вернуться в свои дома.

Ранее Лайф публиковал видео подрыва бомбы времён Второй мировой войны в реке Майн.