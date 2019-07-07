Во Франкфурте обезвредили бомбу времён Второй мировой весом 500 кг

Во Франкфурте-на-Майне успешно обезвредили бомбу времён Второй мировой войны весом в 500 килограммов. Об этом сообщили пожарные города в своём аккаунте в "Твиттере".
Бомба была обнаружена во время строительных работ недалеко от штаб-квартиры Европейского центрального банка.
Die #Weltkriegsbombe in #Frankfurt wurde erfolgreich entschärft. https://t.co/AJprIw6Wzz— hessenschau (@hessenschau) 7 июля 2019 г.
Подготовка к обезвреживанию снаряда длилась несколько дней. Было эвакуировано порядка 16 500 человек — местные жители, пациенты близлежащих больниц и проживающие в домах престарелых пожилые люди. Кроме того, во Франкфурте было ограничено движение транспорта в зоне эвакуации. Власти города сообщили, что все люди могут вернуться в свои дома.
Ранее Лайф публиковал видео подрыва бомбы времён Второй мировой войны в реке Майн.
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