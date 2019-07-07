В Уфе мужчина вывез школьницу в лес на велосипеде и надругался над ней

Полицейские задержали жителя Уфы, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Республике Башкортостан.
По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестный мужчина вывез её 10-летнюю дочь в лесопосадку на велосипеде и надругался над ней.
Подозреваемым оказался житель Благовещенска 1986 года рождения. Ранее он был судим за совершение краж и грабежей. В начале 2019 года он освободился из мест лишения свободы и проживал на съёмной квартире в Уфе.
Мужчину опознали по видеозаписи. Сейчас он доставлен в территориальное подразделение Следственного комитета России.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram