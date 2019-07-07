Лолита чуть не попала под обстрел в Донбассе

Певица Лолита Милявская, которая приехала в Донецк с концертом, рассказала, как едва не попала под обстрел. Своими эмоциями артистка поделилась с подписчиками в "Инстаграме".

— Дебальцево... А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим, — написала Лолита в посте.

Отметим, что расстояние между Дебальцевом и Первомайском составляет около 44 километров.

После концерта в Донецке Милявская отправилась в Луганск. По её словам, люди там живут очень бедно, однако в их глазах она смогла разглядеть огонь, который "не видела с прошлого века". Певица подчеркнула, что население Донбасса знает цену каждого дня.

Напомним, в начале июля Лолита Милявская объявила о расставании с супругом, с которым прожила в браке девять лет. Артистка объяснила, что решение о разводе было обоюдным — они с Дмитрием Ивановым охладели друг к другу.