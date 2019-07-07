Британский МИД расследует утечку записок посла с критикой команды Трампа

Министерство иностранных дел Великобритании расследует утечку записок своего посла в Вашингтоне, сообщает газета The Independent.
Как уточняется, в отчётах британского представителя Кима Дэррока содержалась критика администрации президента США Дональда Трампа.
— Теперь будет начато официальное расследование произошедшей утечки, — заявил источник издания во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что издание Daily Mail опубликовало выдержки отчётов, которые якобы отправлял Дэррок, что впоследствии подтвердил американский телеканал, ссылаясь на источники из числа официальных лиц Великобритании. В своих записках дипломат называл администрацию президента США Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной.
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