Депутат Рады: Команда Зеленского не даёт ему выступать ради сохранения рейтинга

Команда президента Незалежной Владимира Зеленского ограничивает главу государства в выступлениях ради сохранения рейтинга партии "Слуга народа". Такую точку зрения высказал депутат Верховной рады, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

— Его сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал. Высказываются отдельные члены команды, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий также предположил, что власть пытается ввести население страны в заблуждение, не рассказывая о том, что планируется в дальнейшем. Его возмутил тот факт, что команда президента не даёт конкретного ответа "ни на один вопрос".

— Мы бы хотели знать (что планирует власть. — Прим. Лайфа), особенно после президентских выборов, потому что на президентских выборах всё было сказано: мир будет, тарифы снизим, Супрун выгоним, — добавил он.

Ранее президент Незалежной озадачил украинцев своим странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде. Невролог объяснил необычное поведение сильной усталостью.