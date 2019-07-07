Премьер Грузии назвал провокацией брань в адрес руководства России на ТВ

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в своём фейсбуке заявил, что нецензурная брань ведущего телеканала "Рустави-2" является провокацией и содержит огромную опасность.

— То, что сегодня увидело грузинское общество в эфире Rustavi-2, является категорически неприемлемым. Я это обращение однозначно оцениваю как провокацию, послание, содержащее огромную опасность, направленное против мира и безопасности Грузии, — заявил Бахтадзе.

Кроме того, он выразил надежду, что народ Грузии и друзья страны оценят случившееся как политически опасное заявление.

Отметим, что ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в самом начале авторской программы "Постскриптум" более минуты позволял себе нецензурные выражения в адрес российского лидера.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте делегации РФ. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.