Трамп прокомментировал заявление Ирана по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана быть осторожными в отношении сделанного ранее заявления по выполнению обязательств, предусматриваемых Совместным всеобъемлющим планом действий. Выступление президента транслировалось телеканалом Fox News.
— Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, — заявил американский лидер.
Напомним, ранее Тегеран объявил о повышении нормы обогащения урана. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что этот жест обрекает страну на новые санкции и изоляцию.
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