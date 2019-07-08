Трамп прокомментировал заявление Ирана по ядерной программе

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Фото © Twitter / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана быть осторожными в отношении сделанного ранее заявления по выполнению обязательств, предусматриваемых Совместным всеобъемлющим планом действий. Выступление президента транслировалось телеканалом Fox News.

Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, — заявил американский лидер.

Напомним, ранее Тегеран объявил о повышении нормы обогащения урана. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что этот жест обрекает страну на новые санкции и изоляцию.

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