Оппозиция Венесуэлы дала согласие на встречу с властями страны в Барбадосе

Несмотря на возможность переговоров, противодействующие Мадуро граждане латиноамериканской страны намерены продолжать требовать отставки главы государства.

Оппозиция Венесуэлы согласилась принять участие во встрече с представителями правительства страны на территории Барбадоса. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

— Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры, — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

Однако оппозиция отметила, что продолжит требовать отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро и проведения новых выборов руководства страны. В качестве главной мотивации политические противники главы государства называют прекращение страданий граждан Боливарианской Республики.

Напомним, что ранее состоялась встреча представителей Правительства Венесуэлы и членов оппозиции, по итогам которой президент латиноамериканской страны Николас Мадуро отозвался о переговорах позитивно.