Оппозиция Венесуэлы дала согласие на встречу с властями страны в Барбадосе

Оппозиция Венесуэлы согласилась принять участие во встрече с представителями правительства страны на территории Барбадоса. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.
— Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры, — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".
Однако оппозиция отметила, что продолжит требовать отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро и проведения новых выборов руководства страны. В качестве главной мотивации политические противники главы государства называют прекращение страданий граждан Боливарианской Республики.
Напомним, что ранее состоялась встреча представителей Правительства Венесуэлы и членов оппозиции, по итогам которой президент латиноамериканской страны Николас Мадуро отозвался о переговорах позитивно.
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