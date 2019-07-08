Житель Башкирии зарезал всю свою семью и сдался полиции

Как сообщил представитель Следственного комитета, отец нападавшего пытался спастись у соседей, но мужчина догнал его и нанёс смертельные раны.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства тройного убийства в Кугарчинском районе Башкирии, где 25-летний местный житель набросился с ножом на своих родственников. Как отмечают оперативники, после случившегося молодой человек сам пришёл в полицию и сознался в убийстве своей семьи.

— Как установлено следствием, 5 июля 2019 года подозреваемый, находясь на территории своего семейного домовладения, нанёс множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери, 59-летний отец попытался убежать от сына, однако тот настиг его на территории участка соседей и также нанёс удары ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

В настоящее время подозреваемый помещён под стражу. Оперативники провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Как сообщал Лайф, в Башкирии следователи параллельно расследует другое убийство с поножовщиной, где жительница Стерлитамака зарезала мужа во время застолья в честь получения дочерью диплома.