Мэрайя Кэри присоединилась к Bottle Cap Challenge и открыла бутылку голосом

Известная американская певица Мэрайя Кэри присоединилась к Bottle Cap Challenge, который сейчас пользуется большой популярностью у спортсменов, мировых звёзд и простых пользователей соцсетей. Во флешмобе артистка ещё раз продемонстрировала свои вокальные данные, открыв бутылку голосом.

— Вызов принят, — написала певица на своей страничке в "Инстаграме".

Ранее к Bottle Cap Challenge присоединились российские звёзды и спортсмены. Так, балерина Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами, а фигуристка Станислава Константинова — коньками.