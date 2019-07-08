Мэрайя Кэри присоединилась к Bottle Cap Challenge и открыла бутылку голосом

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Известная американская певица Мэрайя Кэри присоединилась к Bottle Cap Challenge, который сейчас пользуется большой популярностью у спортсменов, мировых звёзд и простых пользователей соцсетей. Во флешмобе артистка ещё раз продемонстрировала свои вокальные данные, открыв бутылку голосом.

Вызов принят, — написала певица на своей страничке в "Инстаграме".

Ранее к Bottle Cap Challenge присоединились российские звёзды и спортсмены. Так, балерина Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами, а фигуристка Станислава Константинова — коньками.

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