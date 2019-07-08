В США сняли на видео мощный удар молнии по яхте

With thunderstorms rolling across Massachusetts and New England on Saturday, one person in South Boston caught the #shocking ⚡⚡ moment when lightning struck a nearby boat. #boston #boston25 #southie #zap pic.twitter.com/mVylFptsGr— Boston 25 News (@boston25) 7 июля 2019 г.
В ходе мощных гроз, бушевавших в районе американского Бостона, оказались повреждены многие объекты инфраструктуры, были повалены деревья и подтоплены некоторые автодороги. В то же время местным жителям удалось заснять на видео, как во время грозы молния ударяет в мачту парусного судна, пришвартованного в местном яхт-клубе.
Как видно на кадрах, сразу после происшествия часть паруса и держащих его тросов вспыхивает. Также огонь на мгновение охватывает палубу корабля, но быстро тухнет под проливным дождём.
По данным телеканала Boston 25 News, людей на лодке во время грозы не было, никто не пострадал. Однако, насколько оказались сильны повреждения, не сообщается.
Как сообщал Лайф, также в результате удара молнии на восточном побережье США погиб один человек во время празднования Дня независимости.
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