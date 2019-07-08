Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

В целом она будет мало меняться. Ожидается умеренная температура и небольшие дожди.

В ближайшую неделю жителям Москвы не стоит ждать жаркой летней погоды. Об этом рассказал Лайфу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Низкое давление сохранится на уровне 10−15 мм ниже обычных значений. Самыми тёплыми днями недели будут понедельник и вторник.

— Очень многие люди терпеть не могут жары. Но температура действительно будет ниже нормы. Причём я бы предложил удовольствие получать от сегодняшней погоды. По нашим расчётам, температурный фон — до +21... +23, но с дождиком, — отметил синоптик.

Во вторник максимальная температура в Москве достигнет +20... +22, но ожидаются дожди. По словам Вильфанда, слабые дожди будут идти всю неделю.

— В европейской части страны погодой управляет циклон, а раз циклон, то для него характерны восходящие движения воздуха, приводящие к облакообразованию. Поэтому всю нынешнюю неделю погода мало будет меняться, умеренно прохладная, с дождями, — уточнил Вильфанд.

Начиная со среды температура воздуха будет совсем не июльская — в диапазоне +18... +20, а в пятницу и субботу — и того ниже: +16... +19. По-настоящему летняя погода вернётся в столицу не раньше второй декады июля.

Ранее синоптики Гидрометцентра рассказали, когда ждать самых жарких дней лета.