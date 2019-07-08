Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Минске и сделать это при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона.
— Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе, — говорится в обращении Зеленского.
При этом украинский лидер обращался к президенту РФ на русском языке.
— Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске, — подытожил он.
Как уже сообщал Лайф, 27 июня Зеленский впервые напрямую обратился к Владимиру Путину. Он попросил российского коллегу отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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