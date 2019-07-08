Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Минске и сделать это при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона.

— Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе, — говорится в обращении Зеленского.

При этом украинский лидер обращался к президенту РФ на русском языке.

— Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске, — подытожил он.

Как уже сообщал Лайф, 27 июня Зеленский впервые напрямую обратился к Владимиру Путину. Он попросил российского коллегу отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.