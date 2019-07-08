Двух российских туристок эвакуировали из Турции бортом санавиации

Благодаря тому, что это сделали одним рейсом, от родственников не потребовалось денег на оплату полёта — всё покрыла страховка.

Двух россиянок, отдыхавших в Турции, спецбортом санавиации отправили на родину. По информации Ассоциации туроператоров России, одна из девушек потеряла сознание сразу после прилёта в эту страну на отдых, вторая — через две недели пребывания в Турции.

Их случаи были признаны страховыми, однако стоимость лечения на территории Турции могла превысить сумму страховки и их родственникам пришлось бы оплачивать часть лечения самостоятельно.

Первоначально местные врачи отказывали в транспортировке, поскольку состояние девушек было тяжёлым. Как только медики подтвердили, что перелёт для заболевших безопасен, их экстренно отправили в медицинские учреждения по месту жительства — в Москву и в Нижневартовск.

Сумма страховки каждой из туристок составляла 40 тысяч долларов, из которых по первому случаю ушло 5 тысяч (восемь дней в реанимации), по второму — 11,6 тысячи (21 день в реанимации). Эвакуация спецбортом санавиации стоила 58 тысяч долларов. Расходы на транспортировку разделили поровну между двумя застрахованными.

Как уточнили страховщики, это первый случай совместной экстренной эвакуации туристов в этом году.

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