В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести шестисторонние переговоры в Минске.

— Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается, — пояснил Песков.

По словам Пескова, эту новую инициативу Зеленского рассмотрят. При этом представитель Кремля напомнил, что Вашингтон — не участник нормандского формата.

Ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона.