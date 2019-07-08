На парковке у ТЦ в Новосибирске нашли сбежавшего из цирка крокодила Вадима

Рептилия самовольно покинула гастролирующий цирк и затерялась среди фур у торгового центра "Континент".

На парковке новосибирского ТЦ "Континент" прохожие заметили небольшого крокодила, который прятался от людей под фурами. Как сообщил РИА "Новости" администратор цирка "Маска", рептилию привезли в гастролирующий цирк шапито.

— Во время представления к нам привезли двух крокодилов. Каким-то образом у ящика отодвинулась стенка, и крокодил выбежал. Пасть у него перемотана скотчем, чтобы он никого не повредил, так как мы их (крокодилов. — Прим. ред.) ещё не знаем и в программе они не были заявлены, — объяснил администратор.

Беглеца пытались поймать очевидцы, но удалось это сделать лишь работнику цирка Вадиму. По информации NGS.ru, в итоге крокодилу присвоили имя спасителя.

Сейчас с крокодилом всё в порядке. Ему и его сородичам готовят отдельную комнату. Пока же они сидят в фуре, отгороженные фанерой.

В цирке утверждают, что животных им добровольно передали люди, которым стало сложно за ними ухаживать. Теперь крокодилам обеспечены все надлежащие условия.

Ранее кабмин установил список животных, которых россиянам запрещается держать дома. Среди прочих в перечень вошли медведи, тигры, львы, медоеды, крокодилы, черепахи, тарантулы. Новый запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы.