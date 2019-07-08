Путин назначил Евкурова замглавы Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны России. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека заместителем министра обороны Российской Федерации, — говорится в документе.
Этим же указом Евкурову присвоили звание генерал-лейтенанта.
Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе.
Как уже сообщал Лайф, 24 июня Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. 26 июня российский лидер принял его отставку. Врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram