Путин назначил Евкурова замглавы Минобороны РФ

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Юнус-Бек Евкуров. Фото © Саид Царнаев / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны России. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека заместителем министра обороны Российской Федерации, — говорится в документе.

Этим же указом Евкурову присвоили звание генерал-лейтенанта.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе.

Как уже сообщал Лайф, 24 июня Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. 26 июня российский лидер принял его отставку. Врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов.

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