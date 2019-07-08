Над европейской частью России нависла нетипичная система циклонов

На протяжении большой территории над севером европейской части России — от Калининграда до Норильска — растянулась целая система антициклонов. В результате жителей этих регионов ждёт пасмурная и дождливая погода в ближайшие десять дней. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
— Нетипично то, что вместо маленького небольшого циклона образовалась серия циклонов от Калининграда до Норильска. Циклон с одним центром находится в Калининграде, второй центр — в районе Ярославля, третий центр — над Сургутом, — отметил синоптик.
Анатолий Цыганков пояснил, что циклон с одним центром может быстро пройти. Но если у циклона несколько центров, как сейчас, то воздушные потоки будут менять друг друга.
— Получилась система циклонов. Если посмотреть на температурный режим и на воздушные массы, то циклоны можно рассматривать в совокупности как одну воздушную массу, на которой три вихря, — сказал эксперт.
Напомним, ранее Лайф публиковал данные метеорологов о том, что в ближайшую неделю жителям Москвы не стоит ждать летнего тепла и солнца. Температура будет ниже нормы. Ожидается пасмурная погода и небольшие дожди.
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