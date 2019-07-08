Около 3 тысяч детей из подтопленных районов планируют отправить в летние лагеря

Свою помощь в размещении ребят в оздоровительных лагерях предложили Московская область, Кузбасс и другие регионы.

Власти Иркутской области рассчитывают отправить в оздоровительные лагеря более трёх тысяч детей из пострадавших от паводка районов. Об этом сообщила в понедельник уполномоченная по правам ребёнка в регионе Светлана Семёнова.

Отметим, сегодня в Ярославле проходит Всероссийское совещание детских омбудсменов, посвящённое безопасности детства. И организация отдыха для ребят из подтопленных районов стала одной из самых важных тем. В первую очередь помощь нужна тем, чьи дома оказались полностью разрушены паводком или пришли в опасное состояние.

— У нас сегодня потребность в том, чтобы свыше трёх тысяч детей вывезти с затопленных территорий, — сообщила Семёнова.

По данным омбудсмена, на данный момент на отдых отправилось уже более 300 детей. Свою помощь в размещении ребят в оздоровительных лагерях предложили Московская область, Кузбасс и другие регионы.

Семёнова добавила, что детей из Иркутской области будут вывозить на отдых в постоянном режиме вплоть до сентября.

Напомним, в Иркутской области был введён режим ЧС из-за паводка. Четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах оказались подтопленными. По последним данным, жертвами паводка стали 23 человека, двум тысячам потребовалась медицинская помощь, о судьбе 13 местных жителей до сих пор ничего не известно.