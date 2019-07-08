Томские спасатели реанимировали пострадавшего в пожаре кота

Вместе с собакой он находился в задымлённой квартире. В момент пожара хозяев не было дома.

В Томске сотрудники МЧС спасли собаку и кота во время пожара в трёхкомнатной квартире деревянного дома. Кота пришлось реанимировать с помощью дыхательной маски.

— На момент прибытия первого подразделения из трёхкомнатной квартиры на первом этаже шёл густой дым. Со слов соседей, хозяева квартиры уехали за город, а внутри могут находиться газовые баллоны, кот и собака, — сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В сильно задымлённом помещении пожарные отыскали животных, а после вынесли газовый баллон. Собака не пострадала, а вот коту потребовалась реанимация. Животное возвращали к жизни в течение 10 минут. Сейчас домашним питомцам ничего не угрожает. Люди в пожаре не пострадали.

Ранее Лайф сообщал, что пожарный из Екатеринбурга спас кота, сделав ему искусственное дыхание.