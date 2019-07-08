В Киеве националисты собрались на митинг у здания NewsOne

Участники акции требуют лишить телеканал лицензии и прекратить вещание и работу в интересах России.

В Киеве украинские националисты проводят акцию у здания телеканала NewsOne в знак протеста против проведения телемоста с Россией. Участники митинга поджигают фаеры и дымовые шашки, сообщает корреспондент РИА "Новости".

Члены националистических организаций Украины, в том числе с символикой партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) и "Свобода", собрались около здания телеканала примерно в 20:00 (совпадает с мск).

Участники акции требуют лишить телеканал лицензии, а также прекратить вещание и работу в интересах России. Протестующие разрисовывают окна и стены здания красной краской. Кроме того, они сделали несколько надписей на проезжей части, зажгли фаеры и дымовые шашки, после чего бросили их в сторону здания телеканала.

Сообщается, что у здания NewsOne дежурят сотрудники полиции, а также стоит несколько автомобилей с членами Нацгвардии. Правоохранители не препятствуют митингующим.

Напомним, "Россия 1" и украинский NewsOne договорились провести двухчасовой телемост "Надо поговорить", однако позже отменили это решение из-за угроз в адрес украинского телеканала.