На площадке для испытаний корабля Starship произошёл пожар

Возгорание изолировали в морском контейнере на площадке и потушили благодаря пожарному департаменту.

На площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого для межпланетных полётов компанией SpaceX Илона Маска, произошёл пожар, сообщает Florida Today.

Площадка находится в городе Коко (Флорида). На ней расположены два макета корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых сейчас в процессе строительства.

— Сегодня днём небольшой пожар случился на площадке SpaceX в Коко. Пожар изолировали в морском контейнере на площадке, и его потушили благодаря пожарному департаменту, прибывшему в считанные минуты, — сообщил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

В результате инцидента никто не пострадал, причина расследуется.

По информации газеты, пожар привёл к ущербу от 50 до 100 тысяч долларов, а его причиной стала, вероятно, неисправность электрооборудования.

Маск показал видео первых испытаний двигателя сверхтяжёлой ракеты