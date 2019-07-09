На Украине община вернулась в каноническую церковь после пребывания в ПЦУ

В УПЦ выразили надежду на то, что переход является сознательной позицией верующих.

Приходская община Свято-Успенского храма в селе Морозовка Киевской области вернулась в каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), разорвав связи с так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

— Религиозная община Свято-Успенского храма села Морозовка Бориспольской епархии Украинской православной церкви, ранее перешедшая в новую ПЦУ, вернулась в каноническую УПЦ, — сказано в сообщении.

Отмечается, что верующие, а также настоятель раскаялись за уход в раскол. В УПЦ в свою очередь заявили о надеждах на осознанную позицию религиозной общины.

После встречи представителей неканонических церквей в Киеве 15 декабря 2018 года было объявлено о создании Православной церкви Украины, получившей статус автокефальной в составе Константинопольского патриархата. Однако патриарх Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" и выполнять условия томоса об автокефалии. Также он попросил защиты от церковной структуры у главы МВД Украины Арсена Авакова.