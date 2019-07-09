Исследование: Большинство учителей считают, что работать в школе стало труднее

Так определилась взрослая доля педагогов, испытывающих трудности с постоянным использованием новых технологий.

Более чем 70% российских учителей рассказали, что работать в школе стало труднее из-за роста отчётности, сложностей в отношениях с учениками и введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на обзор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) за 2018 год.

— Большинство учителей (73%) высказали мнение о том, что за последние годы работать в школе стало труднее, что, по их мнению, связано с ростом сложностей во взаимоотношениях учителей с учащимися, — сказано в исследовании.

Кроме того, доля педагогов, которые рассказали о трудностях в общении с учениками, увеличилась за последний год с 14,9 до 15,6%. На бюрократическую нагрузку пожаловались 79,4% учителей, в то время как в 2017 году эта доля составляла 84%.

— С учётом таких факторов, как большой объём учебной нагрузки учителей, медленные темпы обновления кадрового состава, неразвитость психолого-педагогического сопровождения, вопросам взаимопонимания учителей и учащихся, на наш взгляд, администрации школ необходимо уделять особое внимание, — объяснили авторы исследования.

Доля тех, кто связал сложности работы с введением единого и основного государственных экзаменов, увеличилась с 31,4 до 41%. Ещё 35% учителей отметили трудности в отношениях с родителями учеников, ранее эта доля составила 38,8%.

Педагогам стало труднее постоянно использовать компьютерные технологии на работе, их доля увеличилась с 10,3 до 11,1%.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения России может рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для учителей.