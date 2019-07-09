В Москве открылся наземный переход к "Острову мечты"

По словам мэра столицы Сергея Собянина, к концу года он будет очень востребован среди пешеходов.

В Москве открылся наземный пешеходный переход, связывающий станцию метро "Технопарк" с тематическим парком развлечений "Остров мечты", сообщает пресс-служба столичной мэрии.

— Это, конечно, уникальный переход, который мы построили. Здесь тоже будет со временем много людей. Сейчас переход, конечно, не так востребован, но, я думаю, к концу года здесь будет поток людей намного больше, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент в технопарке работает уже более 10 тысяч человек, добавил мэр.

По словам Собянина, строительство крупнейшего в Европе парка аттракционов подходит к концу. На одной площадке встретятся всемирно известные герои из мультфильмов, а также персонажи российских художников. Ожидается, что "Остров мечты" будет работать уже осенью 2019 года.

Ранее в Москве открыли четыре новые станции на Сокольнической линии метро.