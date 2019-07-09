Диетолог рассказала, как правильно есть экзотические блюда на отдыхе

Она также посоветовала обратить внимание на качество продуктов, чтобы избежать отравления.

Находясь на отдыхе, следует пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию лишь спустя сутки, рассказала РИА "Новости" врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.

— В экзотических странах хочется попробовать всё. Но нужно начинать с маленького количества, дабы не получить неожиданных или аллергических реакций. Нужно начинать с маленького кусочка, с маленькой порции, по чуть-чуть, — объяснила Егорова.

По её словам, аллергическая реакция может проявиться в течение двух суток.

Кроме того, диетолог посоветовала обратить внимание и на качество продуктов, чтобы избежать отравления.

Помимо еды на отдыхе может поджидать и другая экзотика — болезни. Лайф рассказал, какие заболевания можно встретить в Египте, Тунисе, Турции и на других популярных курортах.