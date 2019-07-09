В МЧС рассказали о пожарах из-за удлинителей и обогревателей

Часто причиной возгорания становится неправильная установка электрооборудования.

Некачественные розетки, электрические провода и удлинители могут стать причиной возникновения пожара, поэтому стоит не экономить на безопасности и приобретать лишь сертифицированную продукцию, заявили в МЧС в беседе с РИА "Новости".

Причиной многих возгораний нередко становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества. Удлинители необходимо использовать только для кратковременного подключения бытовой техники и не прокладывать их по постоянной схеме, а также не пропускать под коврами и порогами дверей. Сразу после прекращения пользования удлинитель надо выдернуть из розетки.

Искры или нагревание розетки могут стать следствием слабых контактов. В таком случае стоит заменить розетку, поскольку предохранители защищают только от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов.

Часто причиной пожара становится неправильная установка электрооборудования или, например, модернизация домашней электросети подручными материалами.

Покупая обогреватель, стоит убедиться, если он оборудован системой аварийного выключения. Кроме того, не рекомендуется использовать удлинитель для обогревателя.

Во время работы обогревателя на нём не должен лежать электрический шнур. Если провод или штепсель нагреваются во время работы, надо немедленно отключить нагреватель и отсоединить его от розетки. Также следует регулярно убирать пыль из обогревателя, поскольку она может воспламениться от нагрева.

Ранее в МЧС назвали количество человек, ежедневно гибнущих при пожарах в России.