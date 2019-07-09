В список ЮНЕСКО впервые попала современная архитектура США

Под защитой организации оказались Дом под водопадом в Пенсильвании и здание Музея Гуггенхейма в Нью-Йорке.

Восемь зданий американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, в числе которых оказался и Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке, вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает hyperbeast.com.

Под защитой организации теперь находятся наиболее выдающиеся работы архитектора, в том числе Дом под водопадом в Пенсильвании и здание Музея Гуггенхейма в Нью-Йорке.

Объекты современной американской архитектуры впервые попали в список программы ЮНЕСКО, запущенной в 1972 году.

В список международной организации ранее вошли памятники древнего Пскова, в числе которых образцы гражданских зданий XVII века.