Синоптики обещают россиянам тёплый август

В последний месяц лета температура на территории страны ожидается около и выше нормы.

Сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какого августа стоит ждать россиянам. По его словам, холодов точно можно не бояться. Температура в последний летний месяц будет в пределах нормы или немного выше. Официальный же прогноз появится в конце июля.

— Не ожидается холодного августа — температура будет около и выше нормы, — отметил синоптик.

Кроме того, Вильфанд добавил, что текущий год пока попадает в тройку самых жарких лет.

— За истёкшие 5 месяцев — с января по май — нынешний год находится в ранге самых жарких лет на третьем месте. Он уступает 2016 году, с самой высокой средней глобальной температурой, и чуть-чуть 2017-му, — сообщил метеоролог.

Какой погодой порадует Москва в ближайшее время, а также ответы на другие вопросы смотрите в прямой трансляции Лайфа с Романом Вильфандом.