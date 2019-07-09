ЕСПЧ присудил россиянке 20 тысяч евро как жертве домашнего насилия

Это стало первым решением, которое вынес Страсбургский суд по делу о таком явлении в России.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, чтобы Россия выплатила 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию. Согласно выводам судей, российские власти "не выполнили вытекающее из Европейской конвенции по правам человека обязательство защитить её от насилия". Ещё почти шесть тысяч Россия должна выплатить в качестве компенсации судебных издержек.

— Палата единогласно установила нарушения следующих положений Европейской конвенции по правам человека: статья 3 "Запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения" и статья 14 Конвенции "Запрет дискриминации" в сочетании со статьёй 3, — передаёт ТАСС постановление судей ЕСПЧ.

Страсбургский суд отметил, что в России не закреплено понятие "домашнее насилие" и не существуют "охранные ордера". По мнению судей ЕСПЧ, это говорит о том, что в РФ "не признают важность проблемы домашнего насилия" и того "дискриминационного эффекта", которое оно оказывает на российских женщин.

Согласно материалам дела, заявительница Валерия Володина, так её звали до смены имени, в 2015 году ушла от некоего гражданина С., с которым жила в Ульяновске. Позже, с января 2016 года по март 2018 года, она обращалась в полицию с жалобой о семи случаях применения или угрозы применения к ней силы со стороны этого мужчины. Во время одного из них мужчина избил беременную россиянку — и ей пришлось сделать аборт.

Также гражданин С. испортил тормозную систему её автомобиля, украл у неё сумку с паспортом и два мобильных телефона. Женщина пыталась скрыться от бывшего возлюбленного, но он выследил её и силой увёз в Ульяновск. Как утверждают судьи ЕСПЧ, Володина каждый раз обращалась в полицию, чтобы зафиксировать побои, но уголовное дело правоохранительные органы не возбуждали.

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