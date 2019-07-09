Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix

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Фото © vancityreynolds

Бюджет картины "Красное уведомление", по предварительной информации, составит 130 миллионов долларов.

К Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съёмках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление" присоединится Райан Рейнольдс. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Райан Рейнольдс вместе с Галь Гадот исполнят роли похитителей произведений искусства, на которых охотится сотрудник Интерпола — Дуэйн Джонсон.

Автором сценария и режиссёром стал Роусон Маршалл Тёрбер ("Полтора шпиона", "Небоскрёб").

Изначально ленту должна была снимать студия Universal, но в итоге за проект взялся Netflix. Съёмки начнутся в 2020 году. По информации некоторых зарубежных СМИ, бюджет картины составит 130 миллионов долларов.

Ранее Лайф писал, что Netflix выпустил сериал о российской императорской семье Романовых.

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