"Тамаду заказывали?" Порошенко назвали клоуном за попытки "раскачать" толпу

Выступление бывшего президента Украины сравнили с цирком. Некоторые предположили, что он мог быть пьян.

Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Пётр Порошенко рассмешил пользователей соцсетей своим поведением во время встречи с избирателями в Прикарпатье. Политика назвали тамадой и клоуном за странные выкрики и жестикуляцию.

— Давайте проверим! Ещё раз! Армия! Ес! Нет-нет! Ещё раз! Армия! Ес! Вера! Ес! Язык! Ес! Армия! Язык! Вера! Ес! Ес! Ес! — обращается к избирателям со сцены экс-президент Украины, делая характерный жест локтем вниз.

На кадрах с выступления видно, что сзади Порошенко стоят его соратники и жена, которые неуверенно скандируют вместе с ним. В Сети энтузиазм политика не разделяют. "Ведущий детского утренника", "Тамаду заказывали?", "Клоун", "Что за цирк?" — это всего несколько комментариев, которые оставили пользователи под видео. Некоторые предположили, что Порошенко просто был пьян.

Ранее Петра Порошенко неласково приняли избиратели в Хмельницком. Местные жители встретили лидера "Европейской солидарности" криками "Позор!". А он в ответ пригрозил набить недовольным морду.