Порошенко пригрозил "набить морду" недовольным украинцам

Рукоприкладство для политика — дело привычное. Однажды он уже выбил мобильный телефон из рук украинца, в другой раз сорвал шапку с головы женщины, а однажды даже ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко намерен жёстче реагировать на выкрики недовольных граждан, которые участились во время его общения с избирателями. О последнем таком случае Лайф сообщал совсем недавно: жители города Хмельницкого встретили бывшего гаранта, скандируя: "Ганьба!" ("позор" — укр.). Спустя несколько часов, выступая на встрече с активом горожан, Порошенко предупредил, что очередной такой инцидент обернётся для недовольных украинцев физической расправой.

— В следующий раз по морде получит, потому что добро должно быть с кулаками, — приводит слова Порошенко РИА " Новости " .

К слову, избиратели встречали Порошенко достаточно холодно ещё в конце его президенства. В ходе так называемого томос-тура политик то и дело встречался лицом к лицу с недовольными гражданами. В одну из таких встреч Порошенко выбил мобильный телефон из рук украинца, в другую — сорвал шапку с головы женщины, а однажды даже ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями.