Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками "Позор!" — видео

Политик был явно в хорошем расположении духа и здоровался с местными жителями, которые были настроены по-другому.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко "тепло" приняли в Хмельницком. Политика встретили криками "Ганьба! ("позор" по-украински). Соответствующие видео в "Фейсбуке" выложил депутат Верховной рады Александр Онищенко.

На кадрах видно, как политик идёт по улицам города в хорошем расположении духа и пожимает руки местным жителям, однако те оказались не рады гостю.

В какой-то момент из толпы начинают раздаваться крики "Иди отсюда!" и другие, а вскоре народ подхватывает выкрики "Ганьба!".

Впрочем, для Порошенко такая реакция жителей Незалежной не стала новинкой. В бытность президентом криками "Позор!" его встречали жители Чернигова и Киева.