Врачи рассказали, кто наиболее подвержен риску развития меланомы

По данным врачей, за последние 40 лет в 15 раз выросло количество зарегистрированных больных этим недугом.

Летнее солнце может не только радовать в сезон отпусков, но и стать причиной проблем со здоровьем. Активно загорая, человек в два-три раза увеличивает шансы появления у него меланомы — злокачественной опухоли пигментных клеток кожи. Тем более если за свою жизнь человек уже получил более 26 солнечных ожогов. При этом ожогом считается даже покраснение кожи после загара. Такие данные в интервью News.ru озвучил российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов.

Ещё больший риск развития меланомы есть у людей с большим количеством родинок на теле. Если у человека свыше 50 пигментированных образований, шансы на появление опухоли увеличиваются в несколько раз, добавила врач — дерматолог-косметолог Зоя Константинова.

— Если человек генетически предрасположен к появлению этих пигментированных образований, то каждый хороший загар будет множить их количество. Родинки появляются чаще в двух возрастных периодах: от 20 до 30 лет и в 40–50 лет, — заявила врач-дерматолог.

За защиту кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей отвечает меланин. Этот пигмент не даёт ультрафиолету попасть в глубокие слои эпидермиса и нанести ожог. Однако уровень меланина зависит от фототипа кожи, который принято делить на шесть типов.

Люди со светлой кожей и светлыми глазами относятся к первому и второму типу. Именно у них самый высокий шанс развития меланомы, поскольку в их коже меньше всего меланина. По этой же причине они обгорают на солнце быстрее других.

— Я бы посоветовала светлокожим и голубоглазым не загорать вообще. В часы солнечной активности им можно находиться только в тени, и желательно в майке. Плюс — мазаться кремом с SPF от 50 и выше. Тогда можно свести на нет вероятность солнечных ожогов, — рассказала дерматолог-косметолог Зоя Константинова.

Люди с тёмной кожей и тёмными глазами имеют в своей коже больше других защитного пигмента, а потому шанс развития у них меланомы значительно ниже. Такие люди могут около часа находиться под открытым солнцем и рискуют получить ожоги лишь при первичном и длительном контакте с солнечными лучами. Врачи рекомендуют таким людям увеличивать продолжительность солнечных ванн постепенно.

Меньше всего появлению меланомы подвержены люди шестого фототипа кожи — африканского. Естественная защита кожи позволяет им долгое время находиться под прямым воздействием солнечных лучей без последствий.

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