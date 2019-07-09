В Испании загорелся крупнейший океанариум Европы

Из комплекса "Город искусств и наук" эвакуировали более 1600 посетителей и 350 сотрудников.

Сегодня днём в самом большом океанариуме Европы, расположенном в испанской Валенсии, случился пожар.

Около 11:00 по местному времени (12:00 мск) посетители заметили задымление в зоне, где содержатся акулы. Через несколько минут огромный чёрный столб дыма уже поднялся над зданием, его было видно из разных частей города.

Подоспевшим вовремя спасателям удалось потушить огонь за 20 минут, сообщается на официальной странице океанариума в Twitter.

Muy tristes las imágenes que nos llegan desde L'Oceanogràfic de #Valencia... Confiamos en la buena y rápida evacuación de personas y animales que habitan allí



📸 Fotos de @__Bosco__ y @KatyRS2002 pic.twitter.com/WbtAVD3xpr — You Valencia (@YouVLC) 9 июля 2019 г.

Из здания в итоге эвакуировали почти 2000 человек. Пострадавших среди людей и животных нет. Причина пожара и очаг возгорания пока не известны.

El incendió en el Océano Gráfico de Valencia 😵 pic.twitter.com/m3yEr7FbkO — Dennyc (@MyNameIsDennyc) 9 июля 2019 г.

Океанариум в Валенсии занимает площадь 110 тысяч квадратных метров. В нём содержат 45 000 животных 500 различных видов. Комплекс "Город искусств и наук" — одна из самых известных достопримечательностей во всей Испании.

Ранее Лайф сообщал о сильном пожаре на крупнейшем вьетнамском рынке в Берлине.