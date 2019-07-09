В Испании загорелся крупнейший океанариум Европы

Сегодня днём в самом большом океанариуме Европы, расположенном в испанской Валенсии, случился пожар.
Fire in Oceanogràfic #Valencia #Spain (Fuego en #oceanografic #Espana 🛑♨️🚨🔥 pic.twitter.com/gQQIMOpoa7— Teacher From PR 🇺🇸🇵🇷 (@MaestroDEPR) 9 июля 2019 г.
Около 11:00 по местному времени (12:00 мск) посетители заметили задымление в зоне, где содержатся акулы. Через несколько минут огромный чёрный столб дыма уже поднялся над зданием, его было видно из разных частей города.
El #oceanografic de #valencia quemandose !! Ojala no vaya a más!! pic.twitter.com/6PTxysOP9g— Manu (@manu_mc83) 9 июля 2019 г.
Подоспевшим вовремя спасателям удалось потушить огонь за 20 минут, сообщается на официальной странице океанариума в Twitter.
Muy tristes las imágenes que nos llegan desde L'Oceanogràfic de #Valencia... Confiamos en la buena y rápida evacuación de personas y animales que habitan allí— You Valencia (@YouVLC) 9 июля 2019 г.
📸 Fotos de @__Bosco__ y @KatyRS2002 pic.twitter.com/WbtAVD3xpr
Из здания в итоге эвакуировали почти 2000 человек. Пострадавших среди людей и животных нет. Причина пожара и очаг возгорания пока не известны.
El incendió en el Océano Gráfico de Valencia 😵 pic.twitter.com/m3yEr7FbkO— Dennyc (@MyNameIsDennyc) 9 июля 2019 г.
Океанариум в Валенсии занимает площадь 110 тысяч квадратных метров. В нём содержат 45 000 животных 500 различных видов. Комплекс "Город искусств и наук" — одна из самых известных достопримечательностей во всей Испании.
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