Психолог назвала три шага для выхода из депрессии

По словам специалиста, прежде всего подверженному ей человеку не следует сидеть сложа руки.

Депрессию испытывало абсолютное большинство людей в мире. Однако, если состояние апатии, плохое настроение затягиваются, это может вызвать ряд проблем, в том числе и со здоровьем человека. Потому необходимо знать несколько простых шагов, как выйти из подавленного состояния. О трёх действенных мерах порталу "Дни.ру" рассказала психолог Кристина Грибова.

По словам специалиста, первым шагом по выходу из депрессии является занятие обычными домашними делами: уборка, поход в магазин за продуктами, возможно, даже небольшой ремонт. Психолог подчёркивает, что в подавленном состоянии, скорее всего, ничего делать из этого не захочется, но надо себя заставить заняться этими делами, иначе концентрация только на горе или негативных эмоциях будет всё больше погружать человека в состояние депрессии.

Вторым шагом, когда вы всё же перешли к выполнению дел, является похвала. Психолог настоятельно рекомендует хвалить себя. Как пояснила Кристина Грибова, активность рождает энергию. Но, если во время этой активности человек будет продолжать себя нагружать негативными мыслями, он скорее вернётся к состоянию уныния. Потому важно создать во время работы здоровую эмоциональную атмосферу.

Когда активность возросла и настроение начинает подниматься, важно закрепить это состояние. Третий шаг — составление списка дел, которые надо выполнить сегодня. Таким образом вы будете постоянно заняты и сможете отследить свой прогресс. Ещё один важный момент — после завершения всех дел из списка не забудьте поощрить себя чем-либо за проделанный труд.

— Запомните: когда вы попадаете в безэмоциональное состояние, очень важно не тонуть в нём, а плыть ещё быстрее. Чтобы выбраться, нужно серьёзно подойти к вопросу планирования дел и собственной эмоциональной подготовки. С любыми проявлениями депрессии нужно бороться с самого начала и не позволять себе уходить в неё с головой, — советует психолог.

Отметим, что часто причинами депрессии становятся расставание после долгих отношений или разрыв после краткосрочного романа. Эти обстоятельства всегда ударяют по самооценке и эмоциональному состоянию. Лайф рассказывал, как пережить разрыв с любимым человеком.