В Удмуртии разбился насмерть опытный парашютист

Мужчина имел за спиной несколько сотен прыжков. Причины трагедии выясняют следователи.

Житель Удмуртии получил травмы во время выполнения тренировочного прыжка с парашютом. Он умер в больнице на следующий день. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают причины гибели 44-летнего спортсмена.

— Произведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, в том числе тренеры аэроклуба, — сообщается на сайте СУ СКР по Удмуртской области.

Отмечается, что погибший был опытным спортсменом. Он совершил 300 прыжков с парашютом.

Ранее Лайф сообщал, что парашютист снял на экшен-камеру, как ему чудом удалось выжить, врезавшись в дом.