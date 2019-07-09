Лавров посоветовал Зеленскому избавиться от наследия Порошенко

Министр иностранных дел считает, что конфликт с Украиной не может разрешиться из-за действий последнего.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня особенно важны дискуссии между Москвой и Киевом, потому что военно-политическая ситуация в Евроатлантике выглядит напряжённей, чем в годы холодной войны.

— Пять лет назад наши западные коллеги открыто вмешались во внутренние дела Украины, спровоцировали государственный переворот, привели к власти национал-радикалов. И на пространстве ОБСЕ появился ещё один конфликт — в Донбассе, — цитирует Лаврова РИА "Новости".

По мнению министра, руководство Украины ведёт себя противоречиво, утверждая, что будет полностью выполнять минские договорённости, и тут же заявляя, что прямого диалога с Донецком и Луганском не будет. Хотя в этом и заключается суть упомянутых договорённостей.

Лавров уверен, что ситуацию в Донбассе может разрешить только отказ нового президента Украины Владимира Зеленского от уже сформированного подхода Порошенко, саботировавшего выполнение минских договорённостей.

— Мы желаем новому президенту и новому правительству, которое будет сформировано на Украине после выборов в парламент, поскорее избавиться от наследия режима Порошенко, — подытожил глава МИД РФ.

Ранее сегодня Сергей Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате в Минске.