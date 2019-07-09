"Гелендваген" Кокорина эвакуировали за нарушение правил стоянки

У машины стоимостью десятки миллионов рублей и мощность соответствующая — сотни лошадиных сил.

"Гелендваген" Александра Кокорина с номерным знаком ВОР 009 эвакуировали в Москве за нарушение правил стоянки. Как стало известно Лайфу, внедорожник забрали от дома по адресу Проточный переулок, 11. Недалеко от места жительства футболиста.

Увезли машину на штрафстоянку на улице Южнопортовая.

4 июля футболистов-хулиганов Александра Кокорина и Павла Мамаева этапировали в колонию. Кто пользуется машиной, пока Кокорин находится в местах лишения свободы, не известно.

Ранее Лайф сообщал, что серии госномеров ВОР и ХАМ были любимыми у футболиста. У каждой серии цифры одинаковые — 009.