Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 24

Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
Судьба ещё девяти человек остаётся неизвестной.
Отмечается, что за медицинской помощью за всё время действия режима чрезвычайной ситуации обратилось почти 3,3 тысячи человек, госпитализировано 457 пострадавших.
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