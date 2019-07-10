Грибы, картофель и кишечная палочка. Все секреты начинки популярных вареников

"Росконтроль" исследовал продукцию самых известных производителей по 40 показателям. С испытаниями справился только один образец.

Эксперты "Росконтроля" отправили в лабораторию вареники с картофелем и грибами семи торговых марок: "У Палыча", "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция", "От Ильиной", Globus и "Морозко". Продукция исследовалась более чем по 40 параметрам, в том числе по микробиологическим показателям и содержанию консервантов.

Первым делом образцы проверили на содержание мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Тест на микробную безопасность прошли не все: у пяти из семи протестированных образцов показатель загрязнения оказался выше безопасной границы. В варениках "От Ильиной" и "Морозко" превышение составило в 6 раз максимально допустимого значения, у "Цезаря" — в 5,2 раза, у "Братцев вареников" — в 5 раз ровно, а "У Палыча" — 2,2 раза. Все эти образцы в результате оказались в чёрном списке.

Кроме того, по данным "Росконтроля", в варениках торговых марок "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция", "Морозко" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. А в "Цезаре" и "Морозко" определено повышенное содержание дрожжей.

— Такое количество нарушений обязательных требований безопасности говорит о несоблюдении санитарных норм на предприятии и недостаточном контроле, — объясняет специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.

Между тем эксперты напомнили о необходимости соблюдать режим термической обработки продуктов. Например, бактерии группы кишечной палочки погибают при +60 °С за 15 минут, хотя производители рекомендуют варить вареники 4−6 минут.

К слову, чемпионом по количеству разваренных вареников в результате теста стала марка "Морозко". Здесь вареники с разрывом оболочки составляют 67%, разваренные — 71%. На втором месте — "Цезарь": у этого бренда количество вареников с разрывом составляет 59%, разваренных — 62%. С достоинством прошли эту часть экспертизы и были поданы целыми к столу только вареники "От Ильиной" и Globus, отмечают специалисты "Росконтроля".

Ещё один немаловажный вопрос — цена, ведь люди, покупая более дорогие продукты, рассчитывают приобрести продукт высокого качества. Но, как утверждают эксперты, не в этот раз. Если самый бюджетный образец "Братцы вареники" (173, 51 рубля за килограмм) оказался в чёрном списке, то самый дорогой — "Сибирская коллекция" (406,91 рубля за килограмм) — в списке товаров с замечаниями. Претензий не оказалось только к продукции Globus.

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