СМИ: Возобновились торговые переговоры США и Китая

8

Фото © Flickr / Jc Olivera

Однако на данный момент нет данных о том, какие именно вопросы обсудили представители двух стран.

США и Китай вернулись к вопросу об урегулировании торгового спора, 10 июля эту проблему обсудили американские представители Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем. Об этом сообщило агентство Reuters.

Обе стороны продолжат эти переговоры в установленном порядке, — приводит агентство слова представителя администрации США.

Однако нет информации о том, какие именно вопросы обсуждали делегации Китая и США.

Ранее СМИ сообщили, что США и Китай достигли предварительного перемирия в торговой войне.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×